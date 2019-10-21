Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik'e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.

21.10.2019 14:18
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda zirve yarışı veren Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kendi sahasında oynadığı maçta Amarat Gençlik'e 1-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara aldı.


Stat: Başakpınar Stadı


Hakemler: Esat Sabuncu xxx, Halit Karacabay xxx, İzzet Samur xxx


Erciyes Reşadiye Gençlik: İbrahim Demirtaş xx, Paşa Can Demirkaya xx, Ahmet Fidan xx, Halil Eren xx, Kadir Yılmaz xx ( Dk. 63 Ahmet Pınar x), Tahsin Erarslan x, Hakan Bıyık x ( Dk 70 Erdem Temir x), Engin Yakut x ( Dk. 72 Fatih Al x), Furkan Şanlı xx, Umut Üçel xx, Murat Tahmaz xx


AmaratGençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ömer Tiryaki xxx, Furkan Bakıcı xxx, Sedat Sönmez xx, Furkan Tağ xx, Abdülkerim Güngör xx, Emre Özdemir xx, Hakan Beydilli xx, Ali Dalmış xxx, Serhat Bozdoğan xxx, Muhammed Tiryaki xx Dk. 85 İsmail Efe x)


Goller: Ali Dalmış Dk. 25 (Pen) ( Amarat Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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