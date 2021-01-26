Kaymakamlık lojmanı lüks villa ile takas mı edildi? İYİ Partili vekil bomba iddiayı Bakan Soylu'ya sordu

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya'nın Kaş ilçesindeki kaymakamlık evi ve 6 dairelik lojmanın iki lüks villa ile takas edildiğine dair iddiaları verdiği önerge ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kaymakam evi ile kamu personelinin kullandığı 6 dairelik 3 katlı lojmanın, Çukurbağ Yarımadası'ndaki iki lüks villa ile takas edildiği iddia edildi.

İYİ PARTİLİ VEKİL SOYLU'YA SORDU

Sözcü'de yer alan habere göre, konuyu TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, verdiği önerge ile takas iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Bahşi önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Mülkiyeti Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)'na ait olan ve Kaş ilçe kaymakamının kullandığı, merkez Andifli Mahallesi 25 ada/3 nolu parselde bulunan kaymakam evi ile 6 daireden oluşan 3 katlı lojman binası ekonomik ömrünü tamamladı gerekçesiyle takas edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karardan sonra 21 Ağustos 2020 tarihinde Kaş Çukurbağ Yarımadası'nda yer alan ve 1289 metrekare büyüklüğe sahip 193 ada/3 parseldeki iki adet lüks villa ile takas işlemi gerçekleşmiştir"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi

Bahşi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti: