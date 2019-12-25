Kaymakam Canbaba: "Okullarda satrancın yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum"

25.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, ilçedeki okullarda satrancın yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Canbaba, Karamürsel Amiral İlkokulunu ziyaret etti.

Canbaba, burada yaptığı açıklamada, okullarda öğrencilerin satranç sporu ile tanıştırılması gerektiğini belirterek, "İlçedeki okullarda satrancın yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Karamürsel'de daha güzel projelere imza atmak, daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır'a bu konuda çalışma başlatılması talimatı veren Canbaba, daha sonra Karamürsel Amiral İlkokulu Müdürü Arif Yıldız ile satranç oynadı.

Kaynak: AA