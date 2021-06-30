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Kayıt dışı çalışmaya geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'te, Uluslararası İş Gücü Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te, Uluslararası İş Gücü Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, burada kayıt dışı çalışmaya taviz verilmeyeceğinin altını çizerek, konuyla ilgili denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Valilikte, Vali Gül, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Sait Şahin, ilgili kurum kuruluş yöneticileri ve STK temsileri katıldı.

Toplantıda Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl, Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumda; Geçici koruma sağlanan yabancıların işgücü piyasalarına kayıtlı olarak dahil olmaları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar, çalışma izni başvuru süreçleri ve yabancıların işgücü piyasasına erişim ve uyumları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bakanlıkça yabancıların kayıtlı istihdamına yönelik alınan tedbirlere dikkat çeken Akyıl, kriz yönetiminden süreç ve göç yönetimine geçildiğini, geçici koruma sağlanan Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimine imkan sağlayan yasal düzenlemelerin bulunduğunu ve çalışma iznine ilişkin tüm sürecin herhangi bir fiziki evraka ihtiyaç duyulmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirilebildiğini vurgulandı.

Toplantıda, çok sayıda Suriyeliyi misafir eden Gaziantep'te, iş gücü noktasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Kayıt dışı çalışma ile ilgili açıklamada bulunulan toplantıda, 1 Ağustos itibari ile çalışma izni bulunmayan işletmelere yönelik denetimlerin arttırılacağını, söz konusu denetimlerde kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işletmelerle ilgili gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Sunum sonrasında gerçekleştirilen değerlendirme bölümünde ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yabancıların işgücü piyasasına erişimine ve çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlanarak, görüş ve önerileri alındı. - GAZİANTEP

Kayıt dışı çalışmaya geçit yok
Kayıt dışı çalışmaya geçit yok
Kayıt dışı çalışmaya geçit yok
Kayıt dışı çalışmaya geçit yok
Kayıt dışı çalışmaya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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