HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu

Elazığ'da yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunan Baskil ilçesinde, kayısının çekirdeği üretime kazandırıldı, yağ, sabun ve kolonya oldu.

Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu
03.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:41

Elazığ'da yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunan Baskil ilçesinde, kayısının çekirdeği üretime kazandırıldı, yağ, sabun ve kolonya oldu. Yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Baskil ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde "Baskilli Eller Üretiyor" projesi kapsamında kayısı çekirdeği İlçe Halk Eğitim merkezi ve Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü işbirliğinde üretime kazandırıldı. Proje kapsamında doğal kayısı çekirdeği yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı. Proje kapsamında hem yeni istihdam alanlarının açılmasının hedeflendiği, hemde kayısısı ile meşhur ilçenin tanıtımına katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda kayısı çekirdeği yağının cilde çok iyi geldi, yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

"Yeni bir istihdam alanı oluşturacak"

Atıl durumda bulunan kayısı çekirdeğinin işleyip yeni istihdam alanı oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen " Özellikle kayısı çekirdeği atıl durumda, çok fazlaca değerlendirilemiyordu. Bizde kayısı çekirdeğinin yağını çıkararak, hem yağ olarak hem de sabun yaparak milletimizin hizmetine sunmayı düşündük. Bu konuda ki ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Fırat Üniversitesi Kimya bölümüyle yaptığımız işbirliğiyle şuanda sabunumuzu kalıplara dökmeye başladık. Gerçekten kullandığımız sabunlarda kayısı çekirdeği yağının cilde çok çok iyi geldiğini, cildi çok yumuşattığını ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini gördük. Bunu halkımızın hizmetine sunacağız. Bu belki de Baskil'imiz için yeni bir istihdam alanı oluşturacak . Ülkemize de güzel bir değer kazandırmış olacağız. Bu pandemi sürecinde biz ellerimizi daima sabunlarken cildimizin kuruduğunu, çatladığını gördük. Ancak kayısı çekirdeği yağını kullandıkça o sabun kullandıkça ellerin pamuk gibi olduğunu ve çokta güzel canlılık verdiğini gördük. Kayısı çekirdeği kolonyasını da üretmeye başladık. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da yakında insanımızın hizmetine sunacağız"diye bilgi verdi.

"Projenin başlangıcını yaptık"

Baskil'in Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden olduğunu anımsatan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ise "İlçemizde 78 bin 600 dekarlık alanda kayısı üretimi yapılıyor. 2019 yılında da ilçemizde 40 bin 750 ton kayısı üretimi yapıldı. Bu yıl içinde yine kayısı üretimin yüksek olacağını gözlemliyoruz. Bizler göreve başladıktan sonra bu kadar ciddi üretimin yapıldığı bir yerde üretim tamamen sofralık tarzdadır. Yani çiftçilerimiz tarafından dalından koparılıp doğrudan satışının yapıldığını gözlemledik. Tarımsal ürünün ekonomik manada daha gelir getirici olabilmesi için de bizler bu projeyi hazırladık. Projeyle amacımız kadınlarımıza yönelik istihdam alanları oluşturmak. Baskilli Eller Üretiyor adlı projemizi ilçemizin ekonomisi tarıma dayalı olduğu için bilhassa kırsal kalkınma alanında bölgenin yerel yapısıyla uyumlu üretilen ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama imkanın da bulunması sebebiyle hayata geçirdik. İlk olarak ilçe halk eğitim merkezimiz bünyesinde İş-kur destekli ve tamamen kadınlarımıza yönelik bir kurs açmayı planladık. Kaymakamlığımızca üretim sefahatinde kullanılması gereken materyallerin ve makinelerin alımı gerçekleştirildi. Böylece projenin başlangıcını yapmış olduk. Bu kapsamda kayısıdan üreteceğimiz 3 ürünü şu şekilde belirledik. Kayısı kolonyası, kayısı yağı ve kayısıdan üretmiş olduğumuz sabundur. Şu anda üretimimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca kadınlarımızın üretmiş oldukları bu ürünleri ilçemizde kaymakamlığımızca yine yapmış olduğumuz Baskil Kültür Sanat Evi ve Müzesinde satışını yapılmasını arzuluyoruz. Umuyorum ki ilçemizde başta kadınlarımız olmak üzere hereksin bu projeye kapsamında aile bütçelerini önemli bir ekonomik katkı sağlayacaklardır"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Ekonomi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Ekonomi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Ekonomi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Esra Albayrak Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Ayşegül Yıldız Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:09:18. #1.14#
title