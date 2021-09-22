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Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.

Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı.  AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.


Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Son dakika haber: Kayıp genç ormanda ölü bulundu (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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