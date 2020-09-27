Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
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Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu

27.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:35
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu

BURSA'da, geçen cuma günü kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Ünal Yörük (86), dün akşam saatlerinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu.

BURSA'da, geçen cuma günü kaldığı yaşlı bakım evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Ünal Yörük (86), dün akşam saatlerinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu.

Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde, uzun süredir özel bir yaşlı bakım ve dinlenme evinde kalan Ünal Yörük, cuma günü saat 22.00 sıralarında merkezden ayrıldı. Sabah kahvaltısı için Yörük'ün odasına giden çalışanlar, burada olmadığını fark etti. Yörük'ü bakım merkezi çevresinde bulamayan çalışanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kendisinden haber alınamayan Yörük'ü bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerine, AFAD ve ANDA ekipleri de destek verdi. Yapılan araştırma ve izlenen güvenlik kameraları sonucunda jandarma ekipleri, Yörük'ün terminal minibüsüne bindiğini tespit etti. Yörük, jandarma ekipleri tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta otururken bulundu. Yörük, yaşlı bakım ve dinlenme evine teslim edildi.


Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu
Kayıp alzheimer hastası, otobüs terminalinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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