Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu.

Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı

Kaza sonrası yardıma koşan bir vatandaşın otomobiline de bir başka otomobil arkadan çarptı

İSTANBUL - Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur gece de etkisini devam ettirdi. Aşırı hız ve yağmurdan dolayı kayganlaşan asfalt D-100 Karayolunu savaş alanına çevirdi. Domates yüklü kamyonetin yan yattığı trafik kazasında D-100 karayolu domates tarlasına dönerken yaralılar hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçtakilere yardım için duran otomobile hızla çarptı

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza, saat 03.15 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde meydana geldi. Ankara istikametinde sürücüsüyle birlikte iki kişinin bulunduğu domates yüklü 35 YH 949 plakalı kamyonete aşırı hızlı olduğu iddia edilen içerisinde dört kişinin bulunduğu 34 AEL 761 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatıp metrelerce sürüklenirken dört kişinin bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören bazı sürücüler yardım için durdukları esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Kamyonet ve otomobildeki yaralıları kurtarmak için seferber olan bir vatandaşın aracını fark edemeyen 34 UK 4068 plakalı otomobil hızla kazanın olduğu noktaya daldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı ikinci kazada facianın eşiğinden dönülürken sinirler gerildi. Polis ekiplerinin kısa sürede kontrolü ele aldığı kaza noktasında araç içerisindeki dört kişi ve kamyonet içerisinde ki iki kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci kazaya neden olan sürücü ise araçtan burnu bile kanamadan çıkmayı başardı.

Polis ekipleri alkol testi yaptı

Kaza sonrası D-100 Karayolu domates kasaları ve domateslerle dolarken, polis ekipleri sürücülere alkol testi yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler öncelikle kaza yerinde bulunan sürücü ve yolcuların kaza anını anlatmasını istedi. Çevredeki mobese görüntülerinin de incelendiği belirtilirken kaza geniş çaplı olarak soruşturuluyor. Kazaya karışan üç otomobil ve bir yan yatmış kamyonetin kaldırılmasının ardından yola dökülen domatesler belediye ekiplerince temizlendi. D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde trafik yaklaşık bir saat polis ekiplerince durdurulurken Ankara istikametinde trafik yan yoldan iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA