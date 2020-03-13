SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da yapıldı - Spor
Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Bolu, Spor

Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

13.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:47
Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da yapıldı

Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 8 ülkeden 27 erkek ve 11 kadın sporcu katıldı.

Etkinliğin ilk gününde erkekler 10 kilometre, kadınlar ise 5 kilometre koştu.

Erkeklerde Romanya adına yarışan Petrica Hogiu 10 kilometrelik parkuru 27 dakika 21 saniye 8 salisede tamamlayarak birinci olurken, yine Romanya için mücadele eden Robert Florin Dolhascu 27 dakika 58 saniye 2 salise ile ikinci, Türkiye adına yarışa Hamza Dursun ise 28 dakika 7 saniye 6 salise ile üçüncü geldi.

Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 14 dakika 40 saniye 3 salisede tamamlayan Estonyalı Kaidy Kaasiku birinciliği elde ederken, ikiz kardeşi Keidy Kaasiku 15 dakika 1 saniye 8 salise ile ikinci, Rus kayakçı Varvara Prokhorova ise 15 dakika 42 saniye 6 salise ile üçüncü oldu.

Etkinliğin ikinci gününde erkeklerde Romanyalı sporcu Petrica Hogiu 10 kilometrelik parkuru 22 dakika 47 saniye 9 salisede tamamlayarak birinci olurken, Türkiye adına yarışan Ömer Ayçiçek 23 dakika 58 saniye 5 salise ile ikinci, yine Türkiye adına yarışan Amed Oglago da 24 dakika 11 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 13 dakika 26 saniye 2 salisede tamamlayan Estonyalı kayakçı Kaidy Kaasiku birinciliği elde ederken, ikizi Keidy Kaasiku 13 dakika 30 saniye 1 salise ile ikinci, Türk sporcu Ayşenur Duman ise 13 dakika 58 saniye 7 salise ile üçüncü oldu.

Yarışların sonunda FIS Kupası'nda dereceye giren sporcular, madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Şampiyonası'nın bugün sona erdiğini ifade ederek, "Burası dünyanın en güzel dağlarından biri. Bir de kayaklı koşu için ideal bir ortama sahip. Bugün burada Balkan Şampiyonası'nın final yarışmasını yaptık. 8 ülke katıldı. Bizim sporcularımız da derece yaptı. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Oto, federasyon olarak çok güzel yarışlar düzenlediklerini ifade ederek, "Sezonumuz sona erdi. Bundan sonra bir ay dinlenmeden sonra yine yaz antrenmanlarımız başlayacak. İyi yolda gidiyoruz. Kayaklı koşuda çok iyiyiz. Olimpik takımımız var. THOM takımlarımız var. Her yönde ilerliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim Spor
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzinde çok büyük indirim
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu Spor
Çin'den gelen son görüntü, tükenen umutlara can suyu oldu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz Spor
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bu ilaç koronaya iyi geliyor, hastalara uyguluyoruz
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu Spor
Ece'nin arabalarını parçaladığı evli sevgilisi ilk kez konuştu
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet Spor
Ezber bozan koronavirüs hutbesi: Allah'tan gelen bir nimet
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Spor
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste sekizinci kez yarı finalde
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Bakan Varank Abdullah Gül'ün 'Gezi Parkı Eylemleri' açıklamasına sitem etti: Müsebbibi kendisidir
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Trump-Bolsonaro görüşmesinde ikiliyle yakın temasta olan Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Defne Samyeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Kopenhag Başakşehir Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da yapıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 17:10:02. #1.15#