Kayak ve termalin buluştuğu Murat Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

02.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:44

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kayak ve termal keyfinin bir arada yaşanabildiği 2300 metre rakımlı Murat Dağı, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğun ilgi gördü.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Murat Dağı, zirveye yakın konumdaki kayak pisti ve termal tesisleriyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kar kalınlığının 1 metre ölçüldüğü bölgede 1850 metre rakımdaki kayak pistlerini dolduran tatilciler, kayak, snowboard ve çeşitli aktivitelerle eğlendi. Tatilciler, zirvenin birkaç yüz metre altındaki termal kaynaklara girerek keyifli vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı turistlere kayak ile termali bir arada yaşatarak farklı bir kış turizmi imkanı sunan bölgede devam eden kar yağışı da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA