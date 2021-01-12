Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

12.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:48
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesÇB 0 9
IlgazY 3 8
Kartalkaya Y 4 6
KartepeY 8 10
Nemrut Dağı ÇB-2 8
PalandökenÇB-1 6
SarıkamışÇB-2 5
UludağY 6 7
YıldıztepeÇB 5 10
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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