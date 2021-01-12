Kayak merkezlerinde son durum
12.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:48
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, en fazla kar kalınlığı 38 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 38, Sarıkamış'ta 30, Konaklı'da 28, Hazarbaba'da 21, Zigana'da 14, Ovacık'ta 12, Yalnızçam'da 8, Kartalkaya, Erciyes ve Çambaşı'nda 4'er santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|12.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|ÇB
|0
|9
|Ilgaz
|Y
|3
|8
|Kartalkaya
|Y
|4
|6
|Kartepe
|Y
|8
|10
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-2
|8
|Palandöken
|ÇB
|-1
|6
|Sarıkamış
|ÇB
|-2
|5
|Uludağ
|Y
|6
|7
|Yıldıztepe
|ÇB
|5
|10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor
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