Kavaklı riskli binalardan temizlenecek
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Kavaklı riskli binalardan temizlenecek

Kavaklı riskli binalardan temizlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir süre önce heyelanın yaşandığı Kavaklı Mahallesi'nde tahliye edilen binaların kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bir süre önce heyelanın yaşandığı Kavaklı Mahallesi'nde tahliye edilen binaların kamulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Dündar, bugüne kadar 16 bağımsız bölüme 4,2 milyon TL kamulaştırma bedeli ödendiğini kaydetti.

Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın bahçesinde 25 Mart'ta yaşanan toprak kayması sonucu, Kazım Baykal Caddesi üzerindeki apartman ve iş merkezleri zarar görmüş, can ve mal kaybı yaşanmaması için binalar, valiliğin talimatıyla boşaltılarak mühürlenmişti. Zemin etüt çalışmalarının ardından riskli olduğu tespit edilen 98 mesken, 141 iş yeri olmak üzere toplam 239 bağımsız bölümün Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılması kararı Nisan ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Kavaklı'daki riskli binaların durumuyla ilgili bilgiler verdi. Olayın meydana gelmesinin hemen ardından meclis kararı alarak kamulaştırma çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Başkan Dündar, "Yaşanan üzücü olay sonrası yürütülen zemin etüt çalışmalarıyla bölgenin riskli olduğu tespit edildi. Kamulaştırma kararının ardından hemen çalışmalara başladık. Riskli binalarda oturan vatandaşlarımızla görüştük.

Kamulaştırma çalışmalarında büyük yol kat ederek, bugüne kadar 16 bağımsız bölümü 4,2 milyon TL ödeyerek kamulaştırdık. İnşallah, bölgedeki kamulaştırma çalışmalarını bir an önce bitirerek, vatandaşlarımız için tehlike arz eden riskli binaların yıkımına en kısa zamanda başlarız" dedi. - BURSA

Kavaklı riskli binalardan temizlenecek
Kavaklı riskli binalardan temizlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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