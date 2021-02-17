Kavak'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Kavak-Asarcık kara yolunda yapılan denetimde, ölçme aparatı ile lastik derinliğini kontrol eden ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında araçların taşıdığı yolcu sayısını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

Denetimde jandarma trafik ekipleri ayrıca, karlı ve buzlu yollarda kış lastiği takmaları konusunda bilgilendirme amacıyla el broşürü de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay