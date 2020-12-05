Kavak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kavak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

05.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:10
Kavak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Kavak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü.

Dün saat 21.00'den itibaren Kavak ilçesindeki park, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Trafik yoğunluğunun görüldüğü Samsun-Ankara kara yolunun Kavak ilçesi kesimine rastlayan bölümünde de yine sessizlik yaşandı.

Kısıtlamanın başlaması dolayısıyla polis ve belediye zabıta ekipleri de devriye gezerek vatandaşları görevliler harici dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işletmeler ise faaliyetlerine devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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