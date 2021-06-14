Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü
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Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kestane üreticileri arasında 'katil arı' olarak bilinen ve kestane ağaçlarının tamamen kurumasına neden olan gal arısı Kastamonu'da görüldü. Ağaçlara zarar veren arılar, larva bırakıp meyvenin çıkmasını da engelliyor. Üreticiler yetkililerden yardım istedi.

Ana vatanı Çin olan ve Türkiye'de ilk defa Yalova ile Bursa illerinde görülen gal arısı, Kastamonu'nun Cide ilçesinde de tespit edildi. Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yerleşerek, çiçek açmasını engelleyen ve arıcılar arasında katil arı diye adlandırılan gal arısı, zamanla kestane ağaçlarının kurumasına da neden oluyor.

Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

AĞAÇLARDAKİ ZARAR TESPİT EDİLDİ

Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi ve Cide temsilcisi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi. Bahri Kısa, gal arısı nedeniyle yüzde 70'e varan verim kayıplarının olacağını ifade ederek, "Gal arısı dediğim illet Cide'ye de ulaştı. Arıcılarımızın ve kestane meyvesiyle geçinen ailelere, yüzde 70 oranında bal ve kestane meyvesi kaybı vereceğini düşünüyoruz. Daha önce Zonguldak ve Bartın illerinde de görülen bu hastalık sonrası oralarda biyolojik bir çalışma başlatılmış. Yetkililerden en yakın zamanda Cide'de de aynı çalışmanın başlatılması, bal ve kestane meyvesiyle geçimini sağlayan köylülerin bu illetten kurtulmanı istiyoruz" diye konuştu.

Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

"BİYOLOJİK MÜCADELEYİ BEKLİYORUZ"

Geçimini arıcılıkla sağlayan, gal arısını bölgede ilk tespit eden Ali Yalçın, "4 yıldan beri arıcılıkla uğraşıyorum. Kestane ağaçlarında gal arısını ilk tespit eden benim. İnternet üzerinden bu arıyı daha önce görmüştüm, kendi kestane ağaçlarımızda var mı diye baktığımda gal arısını gördüm. Durumu birlik başkanımıza, Kastamonu Arıcılar Birliği'ne ve Orman Bölge Müdürlüğümüze bildirdik. Biyolojik mücadeleyi bekliyoruz" dedi.

Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

"GAL ARISI HAKKINDA ÇOK BİR BİLGİMİZ YOK"

400 kovan arısı bulunan Muharrem Gürçay ise gal arısı hakkında çok bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "3 tane geçim kaynağımız, fındık, kestane ve arıcılık. Bunun içinde kestane iki defa geçiyor, balı ve meyvesiyle. Böcek hakkında çok bilgimiz yok ama ülkemizde her geçen gün çoğalıyor. Ağaçlara larvalarını bırakıp meyve vermesini engelliyor ve sonunda ağacın komple kurumasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Lakabı 'katil' olan gal arısı Kastamonu'da görüldü

"YETKİLİLERE SESLENİYOR VE ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Arıcılıkla geçimini sağlayan Erhan Aksoy da, "Birinci uğraşımız ve geçim kaynağımız arıcılık. Şu an arılarımızın mevcut durumları önceki yıllara göre sıkıntılı. Memleketimizde görülen hastalık kestane ağaçlarımıza yayılmış durumda. Yetkililere sesleniyor ve çözüm istiyoruz" dedi. Kestane meyvesi toplayarak geçimini sağlayan Kerem Yılmaz da şunları söyledi:

"Kendimi bildim bileli hem kestanenin meyvesini topluyorum hem de arıcılıkla geçiniyorum. Zaten 25 yıldır süren dal kanseri denilen hastalıkla mücadelemiz var. Maalesef bu yıl gal arısı denen böcek de musallat oldu kestaneye. Bunun biyolojik bir mücadelesi varmış. Torymus Sinensis adlı böcek salınıp bunun mücadelesi yapılıyormuş. Yetkililerden Cide'ye laboratuvarının kurulup buraya salınmasını istiyoruz"

Üreticiler arasında 'katil' olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
OSMAN TOKGONUL: Vay beee , dış güçler şimdide kestanelerimize mi göz diktiler ! Yok abi yok . Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ... La oğlum Çin nire Türkiye nire , nasıl yaptınız bu işi ? Ama yook Çinliler gemilere bindirip veya aşılarla birlikte uçaklara yükleyip göndermişlerdir (!) Anlamadık sanmayın ha...
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Üreticiler arasında "katil" olarak bilinen ve ağaçları çürüten gal arısı Kastamonu'da görüldü - Haberler Ekonomi
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