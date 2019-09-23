Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



HSBC Portföy Uzun Vad.

23.09.2019 14:02

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,503062 0,51 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,707492 0,49 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 552,003540 0,48 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 108,615846 0,45 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,767919 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025890 0,12 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015081 0,12 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,699059 0,10 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,624294 0,09 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,466964 0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,969173 0,84 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,827160 0,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025679 0,50 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026717 0,50 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040821 0,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,431310 0,90 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006599 0,89 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,873380 0,37 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,126555 0,33 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,292089 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,358876 0,42 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,193535 0,25 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,976439 0,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019069 0,20 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026168 0,17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,927666 0,99 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,619958 0,60 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027303 0,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039348 0,05 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077430 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020721 0,14 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057212 0,13 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,614256 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053830 0,13 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,625722 0,13

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)