Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,036816
|1,36
|İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|0,043239
|1,13
|Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu
|1,686100
|0,93
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,025983
|0,79
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,389616
|0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,723324
|2,82
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013892
|2,06
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,040383
|1,89
|Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF
|0,019415
|1,79
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022487
|1,59
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,026581
|3,32
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,046561
|3,23
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon
|49,880139
|3,19
|Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu
|0,059232
|2,53
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035192
|1,95
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,225478
|1,18
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,490537
|0,66
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,023382
|0,62
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,050500
|0,59
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,060027
|0,50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,013123
|1,49
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,025135
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,502069
|1,41
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,413834
|1,35
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043084
|1,32
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,042465
|1,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,026390
|1,52
|İş Portföy Altın Fonu
|0,020676
|1,51
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,045032
|1,51
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,628668
|1,51
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,015669
|0,11
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020317
|0,11
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,015732
|0,11
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,213472
|0,11
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|68,886878
|0,11