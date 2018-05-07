Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Kare Portföy İki.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,036816 1,36
İş Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 0,043239 1,13
Taaleri Portföy Yabancı Borç. Araç. Fonu 1,686100 0,93
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,025983 0,79
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,389616 0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,723324 2,82
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 2,06
Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,040383 1,89
Garanti Portföy Yab. (Glş.. Olan Ülk.) His. BYF 0,019415 1,79
HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,022487 1,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,026581 3,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,046561 3,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon 49,880139 3,19
Ak Portföy Yabancı His. Sen. Fonu 0,059232 2,53
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035192 1,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,225478 1,18
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,490537 0,66
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,023382 0,62
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,050500 0,59
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,060027 0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,013123 1,49
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,025135 1,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,502069 1,41
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,413834 1,35
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,043084 1,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,042465 1,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,026390 1,52
İş Portföy Altın Fonu 0,020676 1,51
TEB Portföy Altın Fonu 0,045032 1,51
HSBC Portföy Altın Fonu 1,628668 1,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,015669 0,11
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020317 0,11
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,015732 0,11
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,213472 0,11
ING Portföy Para Piyasası Fonu 68,886878 0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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