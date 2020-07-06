Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
06.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:35
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845912
|-0,54
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026669
|-0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596683
|-0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236696
|-0,41
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,607842
|-0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,971172
|-0,46
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,847580
|-0,31
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,041225
|-0,26
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,624156
|-0,17
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019727
|-0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,722784
|-1,84
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046380
|-1,65
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,090462
|-1,61
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,098355
|-1,59
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,725718
|-1,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050966
|-1,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,764889
|-0,94
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,310406
|-0,77
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,531898
|-0,63
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,128784
|-0,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,066491
|-0,19
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,652071
|-0,06
Kaynak: AA