Katar Emiri Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ı yeni kurulan hükümet için tebrik etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı, yeni kurulan hükümet için tebrik etti.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a, yeni kurulan hükümet için tebrik telgrafı yolladı.

Telgrafta Al Sani, hükümete, kardeş Lübnan halkının kalkınma, ilerleme ve refah açısından arzu ettiği şeyleri başarması için görevlerinde başarılar diledi.

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü, Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümet, dün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ilk toplantısını yapmıştı.