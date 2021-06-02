Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını bildirdi

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladığını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Al Sani, Rusya'da düzenlenen 24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda ülkesine ait standın açılışını yaptı.

Bakan Al Sani, açılış sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin foruma geniş katılım sağladığını ve bunun Rusya ile ikili işbirliğinin önemi ve işbirliğini derinleştirme arzusundan kaynaklandığını aktardı.

Son yıllarda Rusya ile ikili işbirliğinin siyasi, ekonomik, ticari, yatırım, kültür ve spor alanlarında hissedilir gelişmelere tanık olduğunu vurgulayan Al Sani, ülkesinin Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladığını söyledi.

Al Sani, çeşitli Katar şirketlerinin toplantılar, aktiviteler ve onlarca anlaşma imzalamanın yanı sıra Katar sanatı, folkloru ve miras etkinlikleri gibi ekonomik faaliyetlerle dolu bir program sunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togolu mevkidaşı Dussey'le ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail'in bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım"
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Rusya ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuladıklarını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:04:09. #1.15#

title