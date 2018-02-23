Katar'da Bir Holding Trabzonspor'un Yüzde 50'si İçin 250 Milyon Dolar Teklif Etti

Dünyada birçok ligde gördüğümüz sahiplik politikası Türkiye'ye de geliyor. Yabancı sermayeye satılması gündemde olan Başakşehir için gelişmeler yaşanmasını beklerken, Trabzonspor için bomba bir iddia gündeme düştü.

El Cezire televizyonu, Katar Emiri Ailesine ait bir holding'in Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon Dolar teklif edeceğini duyurdu.

1.5 YILDIR TAKİPTELER

Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.

Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin forma sponsoru. (Turkfutbol.com)