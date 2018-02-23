Katar'da Bir Holding Trabzonspor'un Yüzde 50'si İçin 250 Milyon Dolar Teklif Etti
El Cezire televizyonu, Katar Emiri ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon dolar teklif edeceğini duyurdu.
Dünyada birçok ligde gördüğümüz sahiplik politikası Türkiye'ye de geliyor. Yabancı sermayeye satılması gündemde olan Başakşehir için gelişmeler yaşanmasını beklerken, Trabzonspor için bomba bir iddia gündeme düştü.
El Cezire televizyonu, Katar Emiri Ailesine ait bir holding'in Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon Dolar teklif edeceğini duyurdu.
1.5 YILDIR TAKİPTELER
Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.
Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin forma sponsoru. (Turkfutbol.com)
YORUMLAR (52)
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SAT SAT SA SAT HİÇ BEKLEME.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karadeniz''deki arazilerin satışı bitti, şimdi de sıra takımlarına mı geldi?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Beter olun diyen 12 yaş beyinli amipler ulan haşlamalar büyük klupler zaten ayvayı yemiş borç batağında bir düşünün ülkenin en zengin kulübü olarak bilinen fener transfer yapamıyor uzun zamandır kaliteli birini getiremiyolar éee neden para yok kardeşim aziz bile kendisi dedi transfere para harcayamayız diye,anadolu takımları zaten bulmuş belalarını maddi sıkıntı en üst seviyede, ayrıca şu yok şu takımı düşürdünüz yok şu takıma fenalık ettiniz diyen geri beslemeler ulan hanginiz şehrinizin takımını tutuyosunuz kestaneler hepiniz ya fb li ya gs li yada bjk lisiniz önce kimliğinde yazanı tut sonra eleştir gevşek denyologCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır:): Haklısında meraktan sordum Denyolog nedir . Denyo uzmanı mı ?Yayından Kaldır
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Hasan hasan ona teki,satayrum pelli etma..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır