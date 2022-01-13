Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen F.Ö. Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title