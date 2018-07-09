Kastamonu Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Sokak ortasında silahlı saldırı

KASTAMONU'da Afgan uyruklu bir kişi sokak ortasında vurularak ağır yaralandı.

Olay Kastamonu Hepkebirler Mahallesi üzerinde bulunan Eski Belediye Binası yanında meydana geldi. Mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afgan uyruklu Taleb Shah (28) işyerini kapatarak evine gitmek üzere yürürken kimliği meçhul bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayı gerçekleştiren şahısı arıyor.