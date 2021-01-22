Kastamonu'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Taşköprü ilçesi Masatlar köyünde ikamet eden bir kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği silahları satmaya çalıştığı tespit edildi.

Şüphelinin ikametine yapılan operasyonda 9 milimetre çapında tabanca, ruhsatsız iki kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile ele geçirilen silahlara ait fişek ve mermi ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor