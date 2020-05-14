Kastamonu'da maske takmadan dolaşmak yasalandı
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi.
14.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:24
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.
Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."
Kaynak: AA