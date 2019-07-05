Kastamonu'da lastiği patlayan minibüs devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'da lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Osman Altıntaş'ın (48) kullandığı 37 SL 835 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Kastamonu-Araç kara yolu Kuracaören köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Mustafa Altıntaş (78) ve Ayşe Ertural (45) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA