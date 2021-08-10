Kastamonu'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı

Kastamonu'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i anlattı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da jandarma ekipleri, Horma Kanyonu'nu ziyaret eden kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, Horma Kanyonu'nu ziyaret eden kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na gezmeye gelen 68 kadına, KADES'i anlattı.

Tanıtımın ardından kadınlar, cep telefonlarına KADES'i indirdi.

İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarla hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaşabiliyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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