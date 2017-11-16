Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret Odası'ndan Yerli Otomobil İçin Ortak Çağrı
Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret Odası'ndan yerli otomobil için ortak çağrı 'Milli mücadelenin kahraman şehrine milli otomobil fabrikası yakışır'KASTAMONU - Yapım çalışmalarına beş şirketli konsorsiyum kurularak başlanan 'yerli otomobil'in 2023'te seri üretime geçmesi planlanan yerli...
Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret Odası'ndan yerli otomobil için ortak çağrı
'Milli mücadelenin kahraman şehrine milli otomobil fabrikası yakışır'
KASTAMONU - Yapım çalışmalarına beş şirketli konsorsiyum kurularak başlanan 'yerli otomobil'in 2023'te seri üretime geçmesi planlanan yerli ve milli otomobil fabrikası için Kastamonu'da adeta seferberlik ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilini yapacak 5 şirketi açıklamıştı. 2019'da ilk prototipi ardından 2021 yılında seri üretime geçilecek yerli otomobil için henüz nerede üretileceği konusu ise netlik kazanmadı. Ortak Girişim Grubu tarafından yapılacak yerli otomobilin Kastamonu'da üretilmesi için şehirde adeta seferberlik ilan edildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 'Yerli otomobil fabrikası için kentleri yarıştıracağız' şeklindeki açıklamaları üzerine Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası harekete geçti. Yerli ve milli otomobil fabrikasının Kastamonu'da kurulması için şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere belediye ve ticaret odası tarafından 16 değişik noktaya afişler asıl. Afişlerde; 'Milli Mücadelenin Kahraman Şehrine Milli Otomobil Fabrikası Yakışır' denildi. Fabrika için Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 1 milyon 300 bin metrekare arazi yerli otomobil fabrikası için tahsis edilecek.
Yerli otomobil fabrikasının ülkeye hayırlı olmasını dileyen Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan, fabrikanın Kastamonu'da kurulmasını arzu ettiklerini kaydetti.
Organize sanayi bölgesinde izinleri alınmış 1 milyon 300 bin metrekare arazinin olduğunu, yeni yapılmakta olan İnebolu Limanı'na 60 kilometre gibi bir mesafede bulunduğunu ifade eden Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan: "Arsamız hazır. Doğalgazımız gelmiş. Elektriğimiz var. Suyumuz var. Kastamonu İç Anadolu Bölgesi'ne en yakın illerden bir tanesi. Ilgaz Tüneli ile bu mesafe daha da yakınlaştı. Ankara'dan kalkan bir kamyon 25-300 kilometre sonra limana ulaşmış olacak. 1880-1890 yılları arasında Kastamonu Türkiye'de bayağı sanayi ve sanayici yetiştirmiş. Ama insanları doğdukları yerde doyuramamışız. Kastamonu sanayi kültürüne sahip. Havalimanımız yüzde 85 yüzde 90 doluluk oranıyla devam ediyor. İstanbul'a her gün uçuşumuz var. Havalimanı, tünel ve organize sanayi bölgesi ile ön plana çıkacağımızı düşünüyorum. Artı Marmara Bölgesi'ndeki yığılmışlığı Karadeniz'e yaymanın faydalı olacağını düşünüyorum. Biz hazırız. Tüm sivil toplum örgütleri, odalar ve borsalarla, siyasilerimize, mülki amirlerimizle, tüm Kastamonu halkıyla, bu yatırımın Kastamonu'ya geldiğinde elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
İl Genel Meclisi Üyesi Mevlüt Kaplan ise Türkiye'de kurulacak olan yeni otomobil fabrikası için ilk talep eden ilin Kastamonu olduğunu hatırlattı.
Yerli otomobil fabrikasını mutlaka Kastamonu'ya istediklerinin altını çizen Mevlüt Kapan: "Eğer yerli otomobil fabrikasını Kastamonu'da gerçekleştirirsek burada yaşana göçü durdurup hatta ters göç alabiliriz. En az 15-20 bin kişiye istihdam sağlayabiliriz. Sivil toplum örgütleri, yerel ve ulusal basın, valimiz, siyasi parti temsilcilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz bir konsorsiyum sağlayıp bunu biz Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan fabrikanın mutlaka ilimizde kurulması için talepte bulunacağız. İnebolu'da büyük bir liman kuruluyor. İnşallah kısa zamanda faaliyete geçecek. İnebolu-Kastamonu arasına tünellerimiz açılacak. Bunlar açıldığı zaman Kastamonu hak ettiği yatırımı alacaktır. Hep beraber Kastamonulular olarak el birliği ile gönül birliği ile bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Bütün Kastamonululara bu çağrıyı yapıyorum. El birliği ile sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.