Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan ve 6'sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

Kasımpaşa'da 8 eksik

Lacivert-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların sayısı dikkati çekiyor.

Kasımpaşa'da 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek.

Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak.

Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan