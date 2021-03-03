Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

03.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:22
Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son 6 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yaptığı 26 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 29 puanla 14. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında son bulan Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan ve 6'sını kaybeden bordo-mavililer, hanesine 48 puan yazdırdı. Trabzonspor, 28. haftaya 4. sırada girdi.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

Kasımpaşa'da 8 eksik

Lacivert-beyazlı ekipte Trabzonspor maçı öncesi eksik oyuncuların sayısı dikkati çekiyor.

Kasımpaşa'da 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle bordo-mavili takım karşısında forma giyemeyecek.

Derrick Luckassen kırmızı kart, Aytaç Kara ise sarı kart cezası nedeniyle yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in yanı sıra uzun süre önce kadro dışı bırakılan Fode Koita, müsabakada görev yapamayacak.

Öte yandan Isaac Thelin ile Erdem Canpolat da rahatsızlıkları nedeniyle maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Berat Albayrak Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Hakan Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:40:17. #1.14#
title