Kasımpaşa Fenerbahçe hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Öte yandan Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın da yayın detayları merak konusu oldu. Futbolseverler, Kasımpaşa – Fenerbahçe maçının yanı sıra Alanyaspor mücadelesinin de hangi kanalda ekrana geleceğini sorguluyor. İşte Kasımpaşa – Fenerbahçe Süper Lig maçına dair tüm yayın bilgileri haberimizde…

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Kasımpaşa – Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Bein Sports kullanıcıları şifreli yayın üzerinden maçı takip edebilecek. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de karşılaşmayı canlı izleme imkânı bulunuyor.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe 21 Eylül 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler yayıncı kuruluş Bein Sports 1 üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı; Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Böylece maçın yayınını hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla takip etmek mümkün olacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kasımpaşa – Fenerbahçe Trendyol Süper Lig karşılaşması, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak.

