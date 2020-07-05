Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

05.07.2020 22:57 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:05

Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.

İyi mücadele ettiklerini dile getiren Fuat Çapa, "Demir Grup Sivasspor'un buraya değişik motivasyonla geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımı. Buna önlem almamız gerekiyordu. Biraz buna dayalı oyun felsefesi ürettik. Pas ve top kontrolü hataları yaptık. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk ama 10 kişi kaldık. Hesaplarımız değişti. Daha sonra 1 puan almak için oynadık. Gereken mücadeleyi sahada verdik. Gol yememek güzel olan taraftı. Ancak son maça nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: "Eksiklerimize rağmen iyi oynadık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını ancak son pasları değerlendiremediklerini aktardı.

Güzel bir maçın geride kaldığını belirten Çalımbay, "İki taraf iyi mücadele etti. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. İkinci yarıda üstünlüğü ele aldık. Son pasları değerlendiremedik. Bir gol pozisyonumuz oldu ancak VAR'A takıldık. Kasımpaşa'ya iyi gittiği dönemde rastladık. Zor oldu. İyi mücadele ettik. Deplasmanda alınan puanlar puandır. Kalan 4 maçı en iyi şekilde bitireceğiz." diye konuştu.

Maç fikstürü açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu konuda basına kırgınım. Bize yapılan hiçbir takıma yapılamadı. Bize 2 günde bir maç oynatıyorlar. Hafta içi çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağız. Daha sonra cumartesi günü de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Hiç kimsenin böyle bir fikstürü yok. Bir tek bizim var. Basın bunu eleştirmiyor. TFF bakmıyor. Rıdvan Dilmen dile getirdi sadece. Bu dönemde sakatlıklar ve kartlar ortaya çıkıyor. Bu fikstürü yapmaları çok yanlış. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum."

Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı Haber
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Haber
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını 'Çankırı'dan örnek geldi' notuyla paylaştı Haber
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Haber
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Ebru Gündeş Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Henry Onyekuru Mehmet Özdilek
Daha Fazla Düğün Bakan Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 23:28:32. #1.15#
title