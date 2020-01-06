Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması
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Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması

Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

06.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:29

Görüntü Dökümü:

Cenaze töreninden detaylar

İran lideri 'in cenaze namazını kıldırması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı için başkent 'da cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması
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