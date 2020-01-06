Kasım Süleymani'nin cenaze namazının kılınması
Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
06.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:29
Görüntü Dökümü:
Cenaze töreninden detaylar
İran lideri Ali Hamaney'in cenaze namazını kıldırması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA