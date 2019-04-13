Kaşıkçı Cinayetinde Gerçekler Ortaya Çıkmalıdır"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Gerçekten bu cinayetin, nasıl koordine edildiği, nasıl karar verildiği ve uygulandığıyla ilgili hala cevaplandırılması gereken sorular var. Uluslararası topluluğun işidir tabii ki bunu canlı tutmak. Bununla ilgili kesinlikle gerçekler ortaya çıkmalıdır." dedi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nın ikinci gün oturumları Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde devam ediyor.

Seminerde, "Körfez Bölgesindeki Gelişmelere Türkiye'nin Bakış Açısı" konulu konuşma yapan Bozkır, Körfez bölgesinde karmaşık bir tablo olduğunu belirtti.

Yemen'deki iç savaşın sadece bir insanı felaketi tetiklemediğini, aynı zamanda insanları Yemen'deki terörist gruplara karşı savunmasız bıraktığını aktaran Bozkır, "Yemen'de barış süreci tıkandı gibi gözüküyor. Bunun arkasında birçok sebep var. Stockholm toplantısı gerçekten uzun bir barış sürecinin ilk adımlarıydı. Kendi içinde önem arz ediyordu tarafların bir araya getirmesi nedeniyle. Bu toplantı bir yazılı doküman da üretmiş oldu. BM Güvenlik Konseyi tarafından da desteklendi bu." diye konuştu.

Ülkelerin üreteceği politikaları kendilerinin seçmesi gerektiğini anlatan Bozkır, Suudi Arabistan gibi bir ülkenin bütün petrolle ilgili unsurları da dikkate alındığında bölge içerisinde farklı alana hitap ettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın, Arap dörtlüsünün bir parçası haline geldiğini ifade eden Bozkır, şu değerlendirmede bulundu:

"Aynı zamanda Filistin ve İsrail arasındaki krizle ilgili bir karar unsuru gibi görünmekte. Suudi Arabistan'ı İsrail'e karşı çok etkin bir politika yürütmediklerini görüyoruz. Bu yeni yüzyılın sözde haritasının bir parçası olmaya çalışırken görüyoruz. Bizce, Suudi Arabistan'ın adına yanlış bir tavır, hareket biçimidir. Tabii ki fikir farklılıkları olabilir. Kral ve Prens arasındaki belki de güç savaşı, Suudi Arabistan'ın tavırlarının sebebini oluşturabilir. Dikkatli bir şekilde burada prensin yaptıklarına bakarsak, geçen sene Birleşik Devletler'de bir tura çıktı. Her eyaleti ziyaret etti, neredeyse başkanlık için kampanya yürütüyormuş gibi. Suudi Arabistan'ın modern bir ülke olduğunu göstermeye çalışıyordu. Modernite sanki sadece kadınların ön koltukta oturmasına izin vermek gibi yansıtılıyordu. Bir yandan da İsrail ile ve oradaki Yahudi birliklerle çok tehlikeli ittifaklar kurmaya çalışıyordu."

Kaşıkçı cinayeti

İstanbul'daki gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın yansıttığı imaja darbe olduğuna dikkati çeken Bozkır, "Gerçekten bu cinayetin, nasıl koordine edildiği, nasıl karar verildiği ve uygulandığıyla ilgili hala cevaplandırılması gereken sorular var. Uluslararası topluluğun işidir tabii ki bunu canlı tutmak. Bununla ilgili kesinlikle gerçekler ortaya çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi'nin, "Kaşıkçı vakasıyla ilgili Arap ülkelerinde insan haklarının durumu nedir?" yönündeki sorusu üzerine Bozkır, cinayetin deneyimli kişilerce planlandığını, kararın yüksek bir yerden geldiğini dile getirdi.

Bozkır, birtakım delileri ortaya çıkardıklarını, Kaşıkçı'nın acımasızca öldürüldüğünü delillerle gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA