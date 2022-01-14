Kartal'dan formda rakibine çelme! Beşiktaş, Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti

Kara Kartal, ligde son 5 maçından 4 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Gaziantep FK'yı evinde 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golünü 67'de Batshuayi kaydetti. Belçikalı Batshuayi, forvet ligdeki 8. golünü kaydetti.

PENALTI TARTIŞMASI

İlk yarının son anlarında Batshuayi'nin ceza sahası içinde ayağına basıldı. Yorumcular ve futbolseverler hakem Arda Kardeşler'e sert eleştiriler yöneltti.

ELEŞTİRİLERDEN KAÇAMIYOR

Beşiktaş'ın golünü kaydeden Batshuayi, 67. dakikaya kadar sosyal medyada ağır eleştiriler aldı. Belçikalı forvetin tutuk görüntüsü ve kaçırdığı pozisyonlar taraftarı çıldırttı. Ancak Belçikalı forvet yaşananlara rağmen ligdeki 8. golünü kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

94'GOL İPTAL! Beşiktaş'ın Cyle Larin ile attığı GOL ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

92' Beşiktaş'ta Michy Batshuayi oyundan ayrıldı yerine Kenan Karaman dahil oldu.

82' Gaziantep'te Amedej Vetrih oyundan ayrıldı, yerine Alexander Merkel girdi.

78' Gaziantep'te Recep Niyaz yerini Torgeir Boerven oyuna dahil oldu.

75' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna giriyor.

72' Gaziantep'te Yusuf, Larin'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

67' Gol Ghezzal'ın plase vuruşunda kaleci Günay topu çeldi. Batshuayi, önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapıp ağlara gönderdi.

61' Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ve Güven Yalçın'ın yerine Cyle Larin ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.

55' Gaziantep'te savunma arkasına atılan topta Ersin kalesinden açıldı.

59' Maxim'in sert şutunu Ersin güçlükle kornere çeldi.

51' Şu dakikalarda Beşiktaş oyunu Gaziantep yarı alanına yıkmış durumda. Gaziantep savunmada boşluk vermemeye Çalışıyor.

50' Angelo Sagal, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Devre arası. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

40' Tempo düşmüş durumda. Maçta pozisyon zenginliği oluşmuş değil.

32' Beşiktaş'ta Valentin Rosier sağ kanattan topu içeriye çevirmek istedi savunmada Alin Tosca araya girdi ve topu kornere gönderdi.

23' Muhammet Demir, az kişiyle yakalanan Beşiktaş savunmasına çalım atmayı denedi. Topu kaybettiler.

15' Sol kanattan içeriye inen Emirhan Ilkhan pası caza yayının dışına doğru çıkardı Pjanic gelişine vuruşunu yaptı kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çıkardı.

13'Beşiktaş şuan yüzde 65'lik bir topla oynama oranına sahip olmasına rağmen en etkili bir atak gerçekleştiremedi.

12'Gaziantep'in orta alanda kaybettiği topla hızlı çıkan Beşiktaş'ta Emirhan sol kanattan hareketlenen Rıdvan Yılmaz'a topu gönderdi ancak Rıdvan sol çizgiye inmek isterken topu ayağından aştı, aut.

6' Futbolcular topu dışarı attı ve oyun durdu. Tüm futbolcular ve stadyum, Ahmet Çalık'ı alkışlıyo

6' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maxim topu içeriye gönderdi, Muhammet Demir'in dokunduğu top Ersin'de kaldı.

5' Gaziantep çıkarken kaptırdığı topu alan Emirhan İlkhan uzaktan kaleye vurdu ancak top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

4' Sağ kanattan Rosier'in içeriye doğru çevirdiği topa Michy Batshuayi'den önce savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş kendi yarı alanında yaptığı paslarla boşluk arıyor.

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