Kartal'da seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kartal'da, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kartal'da, seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğanlık Orta Mahalle Vezirköprü Caddesi'nde giden Muhammed T. idaresindeki 34 DB 0342 plakalı hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı.
Bunun üzerine yol kenarına çektiği aracından inen sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta hasar oluştu.