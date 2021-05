Karsu kimdir? Karsu Dönmez kaç yaşında, nereli?

Müzik camiasından tanıdığımız Karsu, son zamanlarda adı sıkça aratılanlar arasında. Birçok albüme sahip sanatçının hayatı merak ediliyor. Peki, Karsu kimdir? Karsu Dönmez kaç yaşında, nereli? Karsu'ya dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KARSU KİMDİR?

Karsu Dönmez 19 Nisan 1990 yılındaAmsterdam'da doğan Türk şarkıcı-şarkı yazarı, piyanist ve aranjördür.

Karsu Dönmez, Karsu köyünden göç eden Türkiye kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyanoyu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı. Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhode Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

Kariyer Hayatı

Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu'yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı. Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw'dan North Sea Jazz Festival'a ve hatta New York Carnegie Hall'a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans'ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu.

Karsu, Türkiye'deki çalışmalarına 2011 sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan "Y Kültür Sanat" ile anlaşarak odaklandı. "Y Kültür Sanat" etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession'ı (2012) ve Colors'ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.

Türkiye medyası, Karsu'ya ilk defa 2012 yılında Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda isimli programda yer verdi. Bu program sayesinde farklı bir kitleye ulaştı. Karsu, İstanbul Zorlu Center PSM, Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi organizasyonlarda birçok konser verdi. 2014-2015 yılları arasında From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı. 2018 yılında, Karsu Plays Atlantic Records adlı projesiyle 40'tan fazla salonda sahne aldı. Bu konserlerde, dünyaca ünlü Atlantic Records plak şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün'ün hayat hikâyesi anlatıldı hem de Atlantic Records'dan çıkan hitler Karsu dokunuşuyla yeniden yorumlandı. Karsu bu proje ile, Ertegün'ün yolculuğunu, Atlantic Records'dan çıkan şarkılarla sahneye birlikte taşıdı. Karsu, 2018'in Mayıs ayında bu konseri ilk kez Türkçe olarak Zorlu PSM'de sahneledi. Karsu Plays Atlantic Records turu, Londra Cadogan Hall'da sona erdi.

Sanatçı, üç yıl çalışarak hazırladığı ve kendi ismini verdiği Karsu isimli dördüncü albümünü 10 Ekim 2019'da yayınladı.

Diskografisi

Albümleri

2010 - Live aan 't IJ - canlı kayıtlardan oluşan albümü

2012 - Confession - ilk stüdyo albümü

2015 - Colors - stüdyo albümü

2019 - Karsu - stüdyo albümü

Canlı albümleri

2018- Play My Strings (Live at the Royal Concertgebouw)

Single'ları

2014 - "Raise Our Hands" - tekli

2018 - "Jest Oldu" - tekli

2018 - "Paint It Black" - tekli

2018 - "Play My Strings" - Kraliyet Konser Salonu kayıtları albümü

2018 - "A Change Is Gonna Come" - tekli

2018 - "Esmerim Biçim Biçim" - tekli

2019 - "Itiraf" - tekli

2019 - "Sana Ne" - tekli

2019 - "Ben Yanındayım" (Çağrı Sinci ile) - tekli

2021 - Gülümse - tekli

KARSU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Karsu, 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.