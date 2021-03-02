Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
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Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı

02.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 08:46
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde oturan 13 yaşındaki Fatih Seher Bartuk, kardan kule yaptı.

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde oturan 13 yaşındaki Fatih Seher Bartuk, kardan kule yaptı. Kovalara doldurarak kalıp haline getirdiği karları üst üste koyarak kule haline getiren Fatih Seher, içerisine girerek kitap okudu. 

Susuz ilçesinin Yolboyu köyünde yaşayan Fatih Seher Bartuk, çileye dönüşen kar yağışını eğlenceye çevirdi. Kardan adam yaparak işe başlayan Bartuk, ardından kule yapımına girişti. Kovalara doldurarak kalıp haline getirdiği karları üst üste yığarak karşılıklı kuleler inşa eden Bartuk, 3 gün boyunca çalıştı. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde karşılıklı olarak 20 ayrı kule yapan Bartuk, eserinin arasına girerek kitap okudu. 

Yakından ilgilendiği kardan kulelerin, rüzgarın da etkisiyle eğilmesine üzülen Bartuk, "Kovalara kar doldurup suyla ıslattıktan sonra birer birer kalıp halinde çakırdım. Önce yan yana dizdim ardından üst üste koydum. Güzel bir kule olmuştu ama sonrasında rüzgar esti, tipi oldu. Sabah kalktığımda baktım hepsi eğilmiş. Kardan adamlar bile eğilmişti. Bende günlerce bu kule içinde ders çalıştım, kitap okudum" dedi.

Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı
Karslı Fatih, 3 günde kardan kule yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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