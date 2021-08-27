Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı
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Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı

Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında, "Altyapımızdan yetişerek A takımımıza kadar yükselen ve yeşil-kırmızı formamızı başarıyla terleten Elif Öner'e emeklerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, 2'nci Lig takımı Torbalı Belediye ile anlaştı. Kaf-Kaf'ta daha önce altyapı patentli Ece ve Ayşegül'le de yollar ayrılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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