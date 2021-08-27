Karşıyaka'da voleybolda Elif Öner ile yollar ayrıldı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da pasör Elif Öner'le yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan veda mesajında, "Altyapımızdan yetişerek A takımımıza kadar yükselen ve yeşil-kırmızı formamızı başarıyla terleten Elif Öner'e emeklerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

22 yaşındaki voleybolcu, 2'nci Lig takımı Torbalı Belediye ile anlaştı. Kaf-Kaf'ta daha önce altyapı patentli Ece ve Ayşegül'le de yollar ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı