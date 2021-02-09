Karşıyaka'da İbrahim Cezayir sahaya indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve ortağıyken üst üste 4 mağlubiyetle Play-Off hattının dışına çıkan Karşıyaka'da, geçen sezon takıma Play-Off finali oynatıp kötü sonuçların ardından istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Cezayir ilk antrenmana çıktı. Sezona 2'nci Lig'deki Turgutluspor'da başlayıp ilk haftalarda namağlup liderliğe taşıdığı kırmızı-siyahlılardan devre arasında Play-Off hattındayken ayrılan 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Altınordu altyapısı ve kırmızı-lacivertlilerin pilot takımı Niğde Anadolu'da da görev yapan Cezayir'in yardımcılıklarını Volkan Erten, Gökhan Ünal, Mustafa Başaran ve Hasan Aydın yapacak. Kaf-Kaf'ta takımın 1'inci Lig'den düştüğü 2015-16 sezonunda forma giyen Süper Lig'in eski gol kralı Gökhan Ünal, yeşil-kırmızılı kulübe antrenör olarak dönecek. İlk maçına Gölcükspor önünde çıkacak İbrahim Cezayir, "Karşıyaka her zaman en iyisini hedefler. Belki birkaç maçlık kötü periyot oldu ama en kısa sürede toparlananacağız. Play-Off ve şampiyonluk hattına ulaşıp hep birlikte sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ