Kars'ta yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı

11.10.2019 21:08

Kars'ta, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" ve "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası çerçevesinde sürücülere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinin çeşitli cadde ve sokaklarında, karşıdan karşıya geçişlerde yayaların öncelikli olduğu konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, trafik polisleri bilgilendirme broşürü verdikleri sürücüler ile yayalara bu konuda sözlü olarak da bilgi verdi.

Kentte trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür etkinliklerin zaman zaman gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA