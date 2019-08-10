Kars'ta "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" yapıldı
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve 7 ilçede 23 ekip ve 98 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada; bin 407 kişi asayiş yönünden kontrol edildi, 5 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Uygulamada, 170 araç kontrol edilirken, 5 araca 704 lira para cezası kesildi.
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS