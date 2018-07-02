Kars'ta Termometreler 30 Dereceyi Gösterince Çıldır Gölüne Girdiler

Kars'ta termometreler 30'u gördü, sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini kışın buzlu manzaraları ile ünlü Çıldır Gölü'nün serin sularına attı.

Kars son günlerin en sıcak günlerini yaşıyor. Hafta sonu termometrelerin 30'u gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü'nde aldı. Çıldır Gölü'ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar ise renkli görüntülere yaşanmasına sebep oldu.

Şehirde hafta sonu tatilini fırsat bulan vatandaşlar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte, merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü'ne geldi.

Burada çam ağaçlarının gölgesinde piknik yapan aileler ögle saatlerinde, havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz gibi sularına atladı. Çocuklarıyla birlikte serinlemek için suya giren vatandaşlar, soguk suyun keyfini çıkarttı.

"Çıldır Gölü doldu, taştı"

Kars'ta, aşırı sıcaktan bunalan yaşlı genç, kadın, erkek ve çocuklar, saatlerce gölde kalarak serinledi. Üzerlerindeki elbiseleri çıkarmadan göle giren hazırlıksız vatandaşlar da dikkat çekti. Soguk suyun kendilerini çeliklediğini belirten piknikçiler ılıman iklime geçişi Kars'da da hissetmeye başladıklarını sözlerine eklediler - KARS