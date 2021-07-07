Kars'ta kurbanlık çok alan yok
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Kars'ta kurbanlık çok alan yok

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Ekonomi

- Kars'ta kurbanlık çok alan yok Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi.

- Kars'ta kurbanlık çok alan yok

KARS - Kars'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi. Yoğunluğun yaşandığı kurban pazarında kurbanlıkların alıcısı yok.

Kars Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük olmasına rağmen vatandaşlardan ilgi görmüyor. Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşarak hayvan fiyatları hakkında bilgi edinerek pazardan ayrılıyor.

"Kurbanlık çok alan yok"

Kars'ta yaşanan kuraklığın saman fiyatlarını artırdığını, ancak hayvan fiyatlarını düşürdüğünü ifade eden yetiştiriciler, "Piyasa çok düşüktür, geçen seneden daha düşük satıyoruz. Piyasa yok, yem pahalı, saman pahalı, sıkıntı çok, gerçekten bu köylüye, çiftçiye biraz destek verseler çok çok iyi olur. Yani köylü gerçekten mağdur durumdadır" dedi.

Hayvan fiyatlarının düşük olduğunu hayvan yetiştiricileri, "Esnaf mağdur, biz köylü olarak ben bu düveleri ilkbaharda aldım, tanesi 6,5'a, şuanda 5,5 lira veriyorlar. Bin lira, bin 500 lira bir tanesinde zarar ediyorum. Gerçekten yardım etsinler. Kars halkı bu sene gerçekten çok sıkıntıda, çok zordadır. Çiftçisi de, köylüsü de, esnafı da, herkes perişan, biraz daha yardım etseler çok iyi olur" diye konuştu.

Öte yandan Kars Hayvan Pazarı'na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00'de başlayan ve saat 10.00'da kapanan Hayvan Pazarı alış-veriş olmadığından saat 09.00'da kapanması dikkat çekti.

Kars'ta küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunuluyor, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 5,5 ile 12 bin lira arasında değişiyor.

Kars'ta kurbanlık çok alan yok
Kars'ta kurbanlık çok alan yok
Kars'ta kurbanlık çok alan yok
Kars'ta kurbanlık çok alan yok
Kars'ta kurbanlık çok alan yok
Kars'ta kurbanlık çok alan yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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