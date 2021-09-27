Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş üretime başladı - Haberler Ekonomi
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Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş üretime başladı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Ekonomi

Dünyanın her yerinde bilinen meşhur Kars kazı, bu sene ciddi oranda zamlandı. Kaz fiyatlarının 300 liraya kadar çıkmasının ardından kendi başlarının çaresine bakan vatandaşlar, bahçelerinde kaz üretimi yapmaya başladı. Üreticiler, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da artacağı görüşünde.

Kazıyla ünlü ilimiz Kars'ta kaz fiyatlarının 300 liraya kadar çıkması, vatandaşları da alternatife yönlendirdi. Zamlanan kazları satın almakta zorlanan vatandaşlar, kendi bahçelerinde kaz yetiştirmeye başladı. Kaz üreticileri, fiyatların 1 ay sonra daha da artacağını düşünüyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş alternatife yöneldi

Kars'ta kış sofralarının vazgeçilmezi, lezzetiyle dünyaca ünlü kazlar, kesim dönemi öncesinde besiye alındı. Özellikle son yıllarda kaz fiyatlarının astronomik rakamları görmesi ve lokantalarda porsiyonunun 100 ile 120 lira olması vatandaşları kendi kazlarını üretmeye yönlendirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kendi kazlarını üreten Musa İnik, kazlarının bir kısmını kendini ayıracak, bir kısmını da akrabalarına gönderecek.

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş alternatife yöneldi

Kaz fiyatlarının bir ay sonra artacağını belirten Musa İnik, "Kesmek için besliyoruz. Kendi kazlarımız, kendi üretimimiz, fiyatlar şu anda uygun, 250-300 lira arası kazlar, şimdi değil bir ay sonra fiyatları fırlar. Kaz evleri aldığı için o zaman artıyor" dedi.

Kentte ilkbaharda yumurtadan çıkan kaz yavruları büyüdü. Üreticiler tarafından doğal ortamda büyüyen kazların, kar yere düştükten, kaz soğuğu gördükten ve kar yedikten sonra kesileceğini ifade eden Musa İnik, "Kazlar 11'inci ayın sonunda kar yedikten sonra kesilir. Kaz kar yedi mi eti daha lezzetli oluyor. Kestiğin zaman kurutuyorsun, tuza basıyorsun. Dışarıda akrabalarımız var onlara da gönderiyoruz. Bazılarını hediye gönderiyoruz. Bazılarını parayla satıyoruz" diye konuştu.

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş alternatife yöneldi

Kars'ta kazlar Ekim ayının sonunda yere kar düştükten, kar yedikten sonra kesilecek. Kesilen kazlar tuza basıldıktan sonra iplere bağlanarak evlerin önünde asılarak kurutulacak. Kazlar kuruduktan, ayazı yedikten sonra pişirilerek kış sofralarında yerini alacak. Kars ve ilçelerinde yaygın olarak beslenen kazlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illere de gönderiliyor. Ayrıca kazların bir kısmı kentte bulunan lokantalara, bir kısmı da Kars dışına satılıyor.

Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş üretime başladı
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kış sofralarının vazgeçilmezi! Kars'ta kaz fiyatları 300 liraya kadar çıkınca vatandaş üretime başladı - Haberler Ekonomi
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