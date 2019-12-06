Kars'ta define bulmak için kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

06.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:30

Kars'ın Selim ilçesinde, define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçenin Katranlı köyünde yer alan ve kullanılmayan iki binanın birbirine bitişik haldeki duvarını yıkıp her iki evde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan kişileri gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekiplerince söz konusu evlere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA