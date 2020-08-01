Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi sürüyor
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Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi sürüyor

Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi sürüyor.

Kars'ta çiftçilerin ot biçme mesaisi sürüyor
01.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:58

Kars'ta çiftçilerin, ot biçme mesaisi sürüyor. Otlarını biçen çiftçiler bir taraftan da otlarını balya yaparak traktörlerle evlerine taşıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan çiftçiler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havaya aldırış etmeden güneş altında ot biçen çiftçiler, böylece hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını çıkarıyor.

Kars'ta yaklaşık 15 gün önce başlayan ot biçimi hemen hemen bütün köy ve ilçelerde devam ediyor. Bir taraftan ot biçen çitçiler, diğer taraftan da biçtikleri otları balya yaparak, yükledikleri traktörlerle köylerine taşıyor.

Otun bol olduğunu ifade eden çiftçiler, hayvanların kışlık ot stokunu da yapmanın tatlı yorgunluğunu yaşıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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