Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

15.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:30
Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akçalar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akçalar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar köyünün karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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