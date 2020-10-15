Kars'ta bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
15.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:30
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akçalar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akçalar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar köyünün karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik