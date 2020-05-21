KARS POLİS, İFTAR YEMEĞİNİ SOKAK KÖPEKLERİYLE PAYLAŞTI UYGULAMA noktasında kurulan sofrada iftarını açan Kars polisi yemeğini sokak köpekleri ve kedileriyle paylaştılar.

UYGULAMA noktasında kurulan sofrada iftarını açan Kars polisi yemeğini sokak köpekleri ve kedileriyle paylaştılar. Bölge trafik şubesi önünde uygulama yapan polisleri ziyaret ederek birlikte iftarını açan Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yemeklerini kedi ve köpeklere verdikleri için teşekkür etti.

Kars'ta huzur ve güveni sağlamak için uygulama noktalarında gece gündüz görev yapan polisler, koronavirüs salgını sebebiyle yiyecek bulmada güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Digor yolundaki Bölge Trafik Şubesi önünde oluşturulan uygulama noktasında hem denetim yapan hem de sürücü ve vatandaşları koronavirüs salgınına karşı maske, sosyal mesafe konusunda uyaran polisler, oruçlarını da görev yerlerinde açıyor. Açık alana kurdukları sofrada iftar eden polis ekipleri, yemeklerinin bir bölümünü de sofranın etrafına toplanan kedi ve köpeklere veriyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ SAĞDIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Uygulama noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret eden Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, sokak hayvanlarına yemek veren memurlarına teşekkür etti. Sağdıç, polislerin uygulamasını denetleyerek bilgi aldı ardından da durdurulan araçtakilere kurallara uymaları ve zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları ricasında bulundu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç daha sonra otogar mevkiine giderek buradaki uygulama merkezinde görevli polisleri ziyaret etti. Durdurulan araçlardaki sürücü ve vatandaşların kimlik kontrolünü yapan polisler ile ateşlerini ölçen sağlık ekiplerine görevlerinde başarılar diledi. Sağdıç daha sonra polislerle birlikte çay içip sohbet etti.

Kaynak: DHA