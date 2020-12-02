Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti

02.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:11

Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti 2 ay önce yok pahasına satılan karnabahar şimdi altınla yarışıyor Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti.

Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti

2 ay önce yok pahasına satılan karnabahar şimdi altınla yarışıyor

BURSA - Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti. 2 ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabaharlar şimdi tarlada 8-10 pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor. Korona virüsle mücadele için doğal beslenmek isteyenlerin ilgisi ve ekimin istenen seviyede olmaması fiyatların yükselmesine sebep olarak gösteriliyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor

Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar bundan 2 ay önce tarlada 2 liradan satılıyordu. İlk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikince karnabahar karaborsaya düştü. 2 ay önce tarlada tanesi 2 liraya satılan ürün şimdi tarlada 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor. Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada küçük olanlar 5 liradan satılırken, bu ürünler pazarda 8 ila 10 liradan satılıyor. Büyük boylar tarlada 8 ila 10 liradan satılırken, bu boylar pazarda 10 ila 12 liradan alıcı buluyor.

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Korona virüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.

Bursa Tuzpazarı'nda tezgah açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgahta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

İşte karnabaharın faydaları

Uzmanlar karnabaharın faydalarını ise şöyle sıralıyor: "Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar. Yüksek oranda A vitamini içerir. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Stres ve depresyon riskini azaltır.

Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır. Regl sancılarına iyi gelir.

Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti
Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

İlgili Haberler

Son dakika ekonomi: Hava muhalefeti nedeniyle hamsinin fiyatı yükselişe geçti
Son dakika ekonomi: Hava muhalefeti nedeniyle hamsinin fiyatı yükselişe geçti
Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi
Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Halife Hafter Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Enes Batur Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Falcao Caner Erkin Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Rusya Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karnabahar fiyatları korona virüsle uçuşa geçti - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:13:54. #1.14#
title