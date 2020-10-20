Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
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Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu

20.10.2020 07:53 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:17

Farklı kentlerde mühendis olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini görüp etkilenen Murat Yıldız, kariyerini bırakıp elma yetiştiriciliğine başladı. 10 yılda 92 bin ağaca ulaşan Yıldız, her sezon 40 kişiyi de istihdam ediyor.

BOTAŞ bünyesinde çeşitli kentlerde mühendis olarak çalışırken elma yetiştiriciliğine merak saran Murat Yıldız (40), 10 yıl önce kariyerini bırakıp, İtalya'da elma yetiştiriciliği üzerine eğitim gördü. Türkiye'ye dönen Yılmaz, Elazığ'da kardeşleri ile satın aldıkları arazide kurdukları elma bahçesinde 10 yılda 92 bin ağaca ulaştı. Her sezon 40 kişiyi istihdam eden Yıldız, yılda ortalama bin ton üretim gerçekleştiriyor.

ÇALIŞTIĞI KURUMDAN İSTİFA ETTİ

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız (40), 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini gördü. Gördüğü bahçeden etkilenen Yıldız, çalıştığı kurumdan istifa ederek 2 kardeşiyle birlikte elma üretimi için şirket kurdu.

Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu

YILDA ORTALAMA BİN TON ELMA ÜRETİYORLAR

Şirketin kurulmasının ardından merkeze bağlı Bulutlu köyünde 250 dekar alan üzerinde telli terbiye sistemi ile bodur elma olarak nitelendirilen fidanları dikti. Daha sonra eğitim için İtalya'ya giden Yıldız, aldığı eğitimin ardından Elazığ'a döndü. 10 yılda 92 bin elma ağacına ulaşan Yıldız ve kardeşleri, yılda ortalama bin ton elma üretmeye başladı. Her sezon 40 kişiye de istihdam sağlayan Yıldız ailesi, Elazığ başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne elma ihraç ediyor.

Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu

"10 YILDA İTALYANLARIN ŞARTLARINI YAKALADIK"

Murat Yıldız, 10 yıl önce iş için gittiği Niğde'de, İtalyanların 7 bin dönüm üzerine kurulu elma bahçesini görünce çok etkilendiğini ve kardeşleriyle beraber bu işi yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İtalyanlarda bize çok destek oldu ve yapabilirsiniz dediler. 2010 yılında bu bahçeye gelerek arazide fidan yerlerini hazırladık ve İtalyanların telli terbiye sistemini kurduk. Ondan sonra fidanlarımız geldi. Bahçeyi kurduktan sonra İtalya'ya gittim. Oradaki bahçeleri ve fuarları gezdim. Budama kurslarına gittim. İlaçlama ve gübreleme ile ilgili dersler aldım. Meğer bazı şeyleri yanlış yapmışız ama yanlış olan şeyi eğitimden sonra düzelttik. Burada 92 bin ağacımıza ne yapabiliriz ve onlar gibi nasıl ürün alabiliriz diyerek mevcudumuzu korumak için gerekli işleri yaptık ve şu an onların şartlarını 10 yılda yakaladık. Hedefimiz bin 200 tondu. Bu yıl hava şartları ve yağmur azdı. Kışın kar yağması ve ağacın meyve gözlerinin soğuk yemesi lazımdı. 100-150 ton eksiğimiz var. Van, Muş, Erzurum, Ağrı, Doğubayazıt, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'ye de gönderiyoruz. Elazığ'ın iç piyasasına da gidiyor. Yeter ki ürününüz kaliteli olsun. Biz burada birinci ve ikinci kalitede ürün yapıyoruz. Satışta hiçbir sıkıntımız yok."

Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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Haber Yorumları (2)
İBRAHİM: ALLAH hazır maaş beklemeden üretip kendi kendine ve başkalarına istihdam sağlayan kardeşlerimizden razı olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
XXP: allahbütün üretenlerden ve sizdende razı olsun. . sayılarınızı artırsın. . . mahsülünüz bol bereketli olsun
Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
500
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